Auto che non parte? Tutte le possibili cause

A quanti di noi è capitato almeno una volta nella vita di avere dei problemi con l'accensione del motore della nostra auto? Ebbene, quando succede questo, dovremmo interrogarci sulle cause che hanno comportato il problema. Esistono, infatti, dei campanelli d'allarme che ci consentono di capire quali sono i motivi del malfunzionamento del motore auto. Eccoli di seguito.

Alimentazione elettrica

Una delle cause più comuni dei problemi con l’accensione del motore è il guasto del sistema di alimentazione elettrica. La corrente elettrica si produce nel generatore situato dentro la batteria e arriva alle candele nel motore tramite la bobina e il distributore di accensione. Se il circuito creato dalla corrente viene interrotto, anche l’alimentazione cesserà.

Carburante

Un'altra causa potrebbe essere il sistema di alimentazione del carburante. Se l’auto fa rumore ma rifiuta di partire, è possibile che il serbatoio sia vuoto. Nel caso l’indicatore mostri la presenza del carburante, probabilmente il galleggiante del serbatoio si è bloccato. Se il serbatoio, invece, si svuota inusualmente e troppo velocemente, è probabile che il tubo del carburante sia danneggiato e perda carburante.

Trasmissione a cinghia

Se la cinghia o la catena di trasmissione sono danneggiate, il motore si arresta e non si accende più. Spesso in questo caso il motore ha subito un grave danno ed è necessaria la riparazione.

Olio

Se ci sono i problemi con i liquido refrigerante e l’approvvigionamento dell’olio, il motore potrebbe subire grave danno. Il grippaggio del pistone è il risultato di una carenza di uno di questi due componenti. In questo caso, l’auto non può essere riparata con rimedi fai da te, ma è obbligatoria l’accurata ispezione del motore da parte di uno specialista del settore.

Alimentazione dell'aria

Il motore che non si avvia a causa del guasto del sistema per l’alimentazione dell’aria è una cosa rara. Se il filtro dell’aria si intasa, il motore non riceve abbastanza ossigeno per la miscela aria/carburante. Questo errore spesso si evidenzia con l’aumento del consumo di carburante ed il motore caldo. In questo caso, la sostituzione del filtro dell’aria e il controllo del tratto di ingresso dovrebbero aiutare per risolvere il problema.

