Manutenzione auto: come pulire gli interni con il fai da te

Mantenere la nostra auto sempre pulita è una buona abitudine, soprattutto in questo periodo dove l'igiene personale ma anche degli ambienti è fondamentale. Adottando alcuni semplici trucchi, è possibile pulire gli interni della nostra vettura in modo impeccabile. Insomma: poca fatica, ottimi risultati e spesa minima. Ecco allora qualche consiglio.

Via i rifiuti

Togliere gli eventuali rifiuti è sicuramente il primo passo da cui partire. Quanto accumulato, va rimosso. Troveremo sicuramente i biglietti datati dei parcheggi, svariati pezzi di carta, oggetti di vario genere ecc.

I tappetini

Meglio rimuovere i tappetini dalla vettura. Li puliremo all'esterno con maggiore facilità. Grazie ad un aspirapolvere potete rimuovere l'elevata quantità di sporco e di polvere, anche dalle zone più difficili, come quelle dove si trovano le cuciture e le zone poste sotto i sedili. Per concludere al meglio la pulizia dei tappetini cominciate sbattendoli con grande energia per eliminare il grosso dello sporco e della polvere. Procedete con l'aspirapolvere, per poi lavarli con un detergente specifico per auto. Lasciateli asciugare per qualche ora e torneranno come nuovi. Anche il bicarbonato può venirci in aiuto, sia nella pulizia dei tappetini ma anche per quella dei sedili.

La tappezzeria

Per pulire la tappezzeria potete usare uno spray specifico da spruzzare sulla superficie. Dopodiché utilizzate un panno umido per ripulirla. Se avete delle esigenze specifiche, potete usare prodotti ad hoc. La pulizia dei sedili in pelle, ad esempio, richiede detergenti dedicati e panni morbidi.

Il cruscotto

La pulizia del cruscotto richiede prodotti specifici. Panni antistatici e un lucidante spray dedicato sono i più indicati. Inoltre, dovrete prestare molta attenzione alla pulizia del display della vettura. Una mano delicata evita la formazione di graffi.

I vetri

La pulizia dei vetri è fondamentale, anche per ragioni di sicurezza e non solo d'estetica. Utilizzate sempre prodotti dedicati, che sgrassano ma non lasciano aloni.

