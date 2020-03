Rimappare la centralina auto: come fare e quanto spendere

Sapete cos'è la rimappatura della centralina dell'auto? La centralina dell'auto regola alcuni parametri relativi alle prestazioni del motore, come la potenza, i rapporti di coppia, la risposta dell'acceleratore e l'ingresso di aria e benzina all'interno dei cilindri. Se affidata ad un esperto, la rimappatura serve a migliorare le prestazioni della vettura.

Come funziona

La rimappatura della centralina si effettua tramite un computer, entrando nei parametri già settati della casa madre e modificandoli in base alle diverse esigenze di guida (ad esempio, aumentare la potenza o ridurre i consumi). Inoltre, questa può essere tradizionale (con una modifica fisica) o seriale (riscrizione dei dati). Per quanto riguarda i costi, invece, la rimappatura delle centralina si aggira intorno ai 300 euro. Le case madri dotano le auto con centraline nuove e ottimizzate, di conseguenza il margine di miglioramento delle prestazioni e dei consumi del veicolo attraverso la rimappatura e in termini di potenza è del 15-25%.

Vantaggi e svantaggi

Come già accennato, tra i vantaggi dell'operazione ricordiamo un aumento delle prestazioni e la riduzione dei consumi, valido sia per auto che per moto, tir e camper. Tra gli svantaggi, invece: rischi di problemi al motore che possono aumentare in presenza di motori molto vecchi e con molti chilometri; per i motori aspirati, la possibilità di incidere sulle prestazioni è del 15%; per quanto riguarda i turbodiesel, invece, la turbina può usurarsi più facilmente.

Dove farla a Trieste