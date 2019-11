Cambio automatico, come usarlo in totale sicurezza

Il cambio automatico nasce in America. Un utile alternativa al cambio manuale, viene considerato un vantaggio per chi deve affrontare spesso lunghi viaggi o per facilitare la guida a chi non possiede grande dimestichezza con il cambio tradizionale. Sono sempre di più le auto presenti sul mercato che - di serie - dispongono di questo sistema. Scopriamo insieme come funziona e come utilizzarlo.

I pedali

Perfetto in città perché pratico e comodo, questo tipo di cambio non presuppone l’uso della frizione, richiede l’utilizzo della sola gamba destra, necessaria per avviare con il piede l’acceleratore e il freno. Il piede sinistro, invece, resterà fermo per tutta la guida. Il pedale del freno si trova sulla sinistra. Questo perché, nel caso in cui il pilota inavvertitamente durante la marcia utilizzi il piede sinistro, convinto di azionare la frizione, l’auto si fermerà di colpo. L’acceleratore è più piccolo ed è posto a destra. Basta semplicemente fare un po' di pratica e il loro uso è pratico e immediato.

Il cambio

Il cambio automatico si trova alla destra del conducente e lungo la sua leva si leggono quattro lettere semplici da memorizzare:

N: folle;

D: guida automatica;

R: retromarcia;

P: trasmissione bloccata.

Come utilizzarlo

Per effettuare la partenza è bene tenere il piede sul freno e spostare la leva del cambio in D, in posizione guida automatica. L’auto comincerà a muoversi in avanti e quando avrete lasciato il pedale del freno, con il piede destro, potete iniziare ad accelerare per dare velocità alla macchina. Per parcheggiare, iniziate a premere il pulsante del freno e, quando la macchina si sarà fermata, impostate la leva su R se dovete parcheggiare in retromarcia. Azionate poi il freno e mettete il cambio in posizione P.

Consigli

Se siete alle prime armi, rispettate queste regole, fondamentali per una guida sicura: