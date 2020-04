Vendita auto usate: i trucchi per aumentarne il valore

I siti Internet dedicati alla compravendita delle auto usate sono molti ed è anche per questo motivo che vendere il proprio veicolo è diventato sempre più facile e veloce. Ma per rendere la vendita ancora più efficace, è bene seguire alcuni accorgimenti che si rivelano abbastanza importanti per la buona riuscita dell'operazione. Scopriamoli.

Cosa fare prima

Se si decide di mettere un annuncio di vendita della propria auto online, la prima cosa da fare sono delle belle foto di qualità, scattate con la luce corretta e che mostrino tutta la macchina, sia dentro che fuori, anche nei dettagli. Prima ancora, però, bisogna preparare l'auto. Il primo passaggio è un lavaggio completo esterno, concentrandosi anche sulla griglia frontale e sulle ruote, quindi bisogna pulire accuratamente i cerchi e applicare del nero gomme sugli pneumatici. Dei cerchi trascurati fanno sembrare l'auto più vecchia e mal tenuta.

Carrozzeria e interni

Dopo il lavaggio, si può decidere anche di lucidare l'auto per eliminare piccoli graffi e per dare maggiore lucentezza alla carrozzeria. Una volta sistemato l'esterno, poi, si passa agli interni. Si deve procedere con una pulizia accurata della moquette e, se rovinati, sostituire i tappetini. Poi, bisogna occuparsi di tutte le plastiche, dei vetri e dei sedili, usando i giusti prodotti.

I documenti

Completata la pulizia dell'auto, bisogna avere a portata di mano tutti i documenti necessari per poterla vendere. Come prima cosa, c'è il libretto dei tagliandi, dove sono riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria svolti con le rispettive date. Inoltre, è importante avere la documentazione di manutenzioni straordinarie come, per esempio, il cambio della frizione (la fattura del lavoro è sufficiente). Una cosa che può aumentare il valore dell'auto, poi, è la doppia chiave. Il duplicato, infatti, permette al compratore di non dover spendere altri soldi.

Le caratteristiche

Nell'annuncio è bene riportare correttamente il modello, l'allestimento e gli accessori presenti nell'auto, rendendola così più facile da trovare online. Inoltre, è bene riportare anche la data dell'ultima revisione eseguita, in modo da poter tranquillizzare il futuro proprietario sull'efficienza del veicolo, anche se magari l'auto ha qualche chilometro in più.