Igiene auto, come mantenere profumato l'abitacolo

Spesso sulle automobili trascorriamo molto più tempo di quello che crediamo. Le auto sono mezzi indispensabili per muoversi, per fare gite con amici e familiari e tanto altro ancora, proprio per questo motivo è importante tenerle sempre pulite e ordinate. Alcuni odori con il tempo diventano sempre più forti; di conseguenza, se si vuole essere sicuri che la propria auto sia sempre profumata, occorre pulirla in modo adeguato.

La giusta igiene

Come prima cosa, bisogna tenere lontani i cattivi odori alla fonte. Ad esempio, evitate di fumare in macchina e lasciate asciugare al sole i tappetini bagnati dopo un giorno di pioggia. Spesso gli odori sgradevoli dell’auto sono causati proprio dal fumo e dall’umidità. Dedicatevi di frequente alla pulizia dell’auto, sia all’esterno che all’interno e cercate di rimuovere il più possibile la polvere. Evitate, inoltre, l’accumulo di rifiuti e non dimenticate mai sui sedili avanzi di cibo o bevande. Infine, se lasciate l’auto in garage, aprite i finestrini per permetettere di arieggiare gli interni.

Deodoranti

Se si vuole conferire un’atmosfera fresca, pulita e fragrante alla propria auto, i deodoranti per auto rappresentano la soluzione ideale. Scegliere un deodorante auto che vi rappresenti è il primo passo. Grazie ai deodoranti auto possiamo creare un’atmosfera piacevole per chi viaggia con noi. Inoltre, possiamo esprimere il nostro gusto.

Fragranze e tipologie

Sono tantissime le fragranze presenti in commercio, alla frutta (frutti di bosco, pesca, limone ecc), ambientali (oceano, foresta, campagna) o derivanti da particolari fragranze (auto nuova, fiori freschi, vaniglia, tabacco ecc). Inoltre, esistono diverse tipologie di deodorante, quelle con diffusore, quelle a lento rilascio, i più classici alberelli o fiorellini profumati, o ancora le boccette con olii profumati e diffusori.

Deodorante auto fai da te

Sebbene i deodoranti dovrebbero aiutare ad eliminare i cattivi odori e a mantenere profumata la nostra auto, spesso i prodotti in commercio hanno un odore tropo forte e non risultano molto graditi. In alternativa, possiamo preparare dei deodoranti per auto home made da profumare con oli essenziali naturali. Ad esempio, possiamo creare un deodorante per auto a forma di fiore con scampoli di stoffa spessi, oppure con qualche pezzetto di feltro. Disegnate la sagoma di un fiore su un cartoncino e utilizzatela per ritagliare il vostro fiore. Versate qualche goccia di olio essenziale nella parte interna e rinnovate la profumazione di tanto in tanto.