Immatricolazioni, la top 10 delle auto più vendute del 2019

Nel 2019 in Italia sono state vendute 1.926.535 auto, dato in linea (+0,3%) con l’anno precedente (1.924.526). Quali sono i dati delle immatricolazioni sul mercato degli ultimi 12 mesi? Ecco a voi la top 10 delle auto più vendute nell'anno appena trascorso.

1. Fiat Panda - 138.132 immatricolazioni

La Fiat Panda è stata la prima classificata durante l'intero arco dell'anno (10.434). Sempre apprezzata la 4×4, grazie anche al suo prezzo concorrenziale. Dal 2020 sarà anche ibrida.

2. Lancia Ypsilon - 58.759 immatricolazioni

Auto a benzina, GPL, metano, ma dal 2020 anche essa avrà l’ibrido leggero.

3. Dacia Duster - 43.701 immatricolazioni

Il primo SUV in classifica sotto tutti gli aspetti, per stile, rapporto qualità prezzo (da 12.200 euro) e dotazione. In 4.30 metri di lunghezza concentra abitabilità e molte doti. Anche a trazione integrale e da oggi pure con il GPL turbo.

4. Fiat 500X - 42.554 immatricolazioni

Il crossover italiano si conferma modello apprezzato per design e ottima guidabilità. I motori benzina FireFly sono un’alternativa ai 1.6 Diesel. Disponibile anche col cambio automatico a nove marce e trazione integrale.

5. Renault Clio - 41.792 immatricolazioni

Appena arrivata è la quinta generazione, che dovrà mantenere le numerose preferenze della serie precedente. Sarà anche ibrida, ma punta su design, ADAS e una plancia totalmente rinnovata.

6. Jeep Renegade - 41.683 immatricolazioni

Sempre apprezzata, ha uno stile originale e immediatamente distinguibile. Attese le versioni plug-in ibride, prodotte a Melfi, con una potenza da 190 a 240 cv e un’autonomia solo elettrica (oltre a quella a benzina) fino a 50 chilometri. Pronto anche il fuoristrada con la versione TrailHawk.

7. Citroën C3 - 41.646 immatricolazioni

Apprezzatissima e “piccola”, da anni si distingue per stile e personalità. Confortevole, ma agile, adatta alla città e anche a trasferimenti.

8. Volkswagen T-Roc - 39.600 immatricolazioni

Il crossover/SUV compatto tedesco ha superato la Golf nelle vendite. T-Roc, oltre per l’apprezzato design, si fa stimare per doti generali di buona qualità.

9. Toyota Yaris - 36.805 immatricolazioni

La compatta giapponese, prima auto ibrida per vendite in Italia, con la quarta generazione ha fatto un salto di qualità per tecnologia, stile e dotazione di bordo.

10. Jeep Compass - 35.568 immatricolazioni

Ultima in classifica ma pur sempre nella top 10 è la Jeep Compass, un SUV medio, con un giusto rapporto qualità prezzo. Buona guidabilità, sono presenti anche versioni 4×4 dalle ottime doti in off-road. Dal 2020 sarà anche in versione plug-in ibrida con trazione integrale elettrificata.

