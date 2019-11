Keyless, come funziona il sistema della chiave intelligente

Sappiamo bene quanto la tecnologia ormai sia entrata a far parte della nostra vita quotidiana. Un’interessante e freschissima novità in tema di motori è il sistema keyless, la cosiddetta “chiave intelligente”. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Cos’è

Keyless è un sistema innovativo che ci consente di aprire ed entrare sulla nostra auto senza il bisogno di usare la classica chiave. Il sitema di apertura funziona sia per la portiera che per il bagagliaio, una comodità quindi per chi si ritrova ad avere le mani occupate. Anche il sistema di chiusura è automatico, infatti, non appena scendiamo dalla nostra macchina, il sistema keyless tramite un pulsante ci consentirà di uscire con la chiave addosso e le portiere si chiuderanno per magia con un semplice tocco sulla maniglia esterna. Inoltre, la chiave intelligente può anche aprire le portiere non appena rileva la nostra presenza nei paraggi, regolare il volume dell’autoradio, anticipare l’accensione della spia di riserva del carburante e tanto altro ancora. Sono diversi i modelli presenti in commercio, ed ovviamente anche le funzionalità variano rispetto alla tipologia della nostra vettura.

Come funziona?

Il funzionamento del sistema keyless è molto semplice, l’identificazione avviene tramite delle antenne dedicate e un generatore di onde radio a bassa frequenza. Le onde radio vengono inviate appena tocchiamo la maniglia della macchina. Solitamente le antenne sono integrate nelle maniglie delle portiere e quando la chiave è abbastanza vicina, un codice identificativo verrà riconosciuto dal ricevitore all’interno dell’auto stessa. Inoltre, per evitare furti quando ci troviamo fuori dall’auto con la chiave in tasca, i sistemi smettono di funzionare a più di 10 cm di distanza dalla carrozzeria.