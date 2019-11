Luci a Led per interno auto, kit e accorgimenti

Voelte regalare una nuova atmosfera alla vostra auto? Un modo pratico, originale ed anche economico potrebbe essere quello di utilizzare l'illuminazione a Led nel vano piedi della vostra vettura. Le luci interne a Led non hanno nessuna funzione pratica, ma solamente estetica. Questa luce, infatti, serve a creare un'atmosfera più piacevole nell'abitacolo del nostro veicolo. Le luci a Led sono molto più visibili di notte o la sera, quando l'abitacolo non è illuminato dalla luce esterna.

Tipologie

I kit presenti sul mercato o online sono molteplici e danno la possibilità di scegliere tra diverse cromature di colore (rosso, blu, bianco, verde, viola) ma anche di creare fantastici giochi di luce.

Installazione

L'installazione delle luci al Led nel vano piedi è un'operazione abbastanza semplice e può essere effettuata con il fai da te. Di solito, in commercio sono disponibili dei kit completi che includono:

set di collegamento per il cablaggio dell'auto;

luci a Led;

telecomando;

manuale di installazione.

Accorgimenti

Le norme sulla circolazione stradale non riguardano l'interno dell'abitacolo. Tuttavia, non bisogna esagerare con la quantità di luci, in quanto potremmo distrarre gli altri conducenti oltre che la nostra guida stessa. Inoltre, fate attenzione anche all'intensità di luce consentita e al fatto che le luci non devono imitare effetti di segnalazione di alcun tipo o avere effetti stroboscopici.