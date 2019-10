Pneumatici auto, le caratteristiche da valutare prima dello shopping online

Avete mai pensato di acquistare degli pneumatici online? Si tratta di una modalità di acquisto sempre più diffusa. Sulla rete, infatti, è possibile trovare un’offerta molto ampia, grazie alla presenza di tantissimi rivenditori specializzati in grado di proporre gomme per tutte le auto e a prezzi vantaggiosi. Comprare le gomme per auto su Internet è un’operazione semplice e rapida, ma prima di procedere all’acquisto è importante conoscere alcune caratteristiche fondamentali degli pneumatici installati sulla propria vettura. Vediamole nel dettaglio.

Misure degli pneumatici

Prima di procedere all’acquisto è fondamentale controllare alcuni parametri presenti all’interno del libretto di circolazione dell’auto. Ci riferiamo alla larghezza della gomma, la sua altezza, il diametro, l’indice di carico e di velocità. In particolare l’indice di carico dello pneumatico si riferisce alla portata massima di una gomma con applicata una corretta pressione di gonfiaggio. Vanno bene tutti gli indici pari oppure superiori a quello presente sul libretto di circolazione. Il codice di velocità dello pneumatico indica la velocità massima di utilizzo della gomma. Anche in questo caso è possibile acquistare gomme con un indice di carico pari oppure superiore a quello presente sul libretto di circolazione. Dal 15 novembre al 15 aprile è, però, possibile circolare con pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quanto riportato sulla carta di circolazione. È indispensabile rispettare le indicazioni presenti nel libretto sia per evitare sanzioni, sia per una questione di sicurezza. Gomme inadatte potrebbero, infatti, esporre a pericoli mentre ci si trova alla guida.

Per i pneumatici in vendita online è possibile trovare all’interno dei vari siti delle schede tecniche in cui sono presenti tutti i dati elencati in precedenza.

Tipi di gomme

Oltre alle misure è importante anche considerare il fattore stagionale. Chi vive in zone con inverni particolarmente rigidi, avrà ovviamente bisogno di pneumatici invernali, mentre chi abita in aree con una clima più mite può anche optare per le gomme quattro stagioni, lasciandole a bordo del veicolo per tutto l’anno.

Costi e anno di costruzione

In fase di acquisto è importante valutare con attenzione offerte di pneumatici con prezzi particolarmente bassi, dietro potrebbero nascondersi prodotti di bassa qualità oppure pneumatici datati. Di conseguenza, è consigliabile, infatti, non acquistare gomme che abbiano più di 2 anni di età; per questo motivo è necessario controllare il DOT (la data di produzione di uno pneumatico) se questo non viene riportato nelle schede tecniche delle gomme. Infine, un ulteriore parametro da tenere in considerazione è l’assistenza post vendita che può prevedere convenzioni con officine che consentono di montare gli pneumatici ordinati online. In questo modo, sarà possibile spedire direttamente al gommista i prodotti acquistati.

