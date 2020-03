Pneumatici meno rumorosi grazie alla tecnologia Noise Shield

Utile a mantenere costante la concentrazione del conducente e non solo, la Noise Shield è una tecnologia proposta da Dunlop che serve a ridurre i livelli di rumorosità all’interno delle autovetture fino al 50%. Funzionale su tutte le tipologie di superfici stradali, questa tecnologia non influisce sulle prestazioni dell'auto (chilometraggio, consumo di carburante e velocità). Ecco come funziona.

Come funziona?

Gli pneumatici, insieme ad altre componenti dell'auto e ad altri fattori - come il motore, le condizioni della strada e così via - creano solitamente dei rumori a causa della risonanza dell’aria contenuta nella cavità della gomma, il rumore viene prodotto dalla vibrazione dell’aria stessa all’interno dello pneumatico. La tecnologia Noise Shield lavora direttamente per ridurre la risonanza dell’aria nella cavità dello pneumatico. Ma come funziona? In poche parole uno strato di schiuma in poliuretano all’interno della gomma riduce fino a 11dB il picco di rumore della risonanza dell’aria nella sua cavità. In questo modo si ottiene una riduzione fino a 4dB del rumore interno.