Pompe bianche, dove e come risparmiare su diesel e benzina

Quanto vi costa fare un pieno alla vostra auto? Sicuramente, la costante altalena dei prezzi della benzina e del diesel con cui devono fare i conti tutti gli automobilisti quotidianamente, vi spinge a fare attenzione, almeno quando potete, ai prezzi indicati dalle insegne dei diversi distributori prima di fornirvi. Recentemente abbiamo parlato della possibile stangata sui carburanti prevista per il 2021. Ma come funziona il processo dei prezzi benzina e diesel?

Prezzi

In realtà, i prezzi di benzina e diesel dipendono solo in minima parte dal volere dei benzinai, infatti, la parte maggiore del prezzo dei carburanti ha soprattutto origine dalla filiera di produzione e distribuzione, e dalla tassazione.

Le pompe bianche

È proprio per rispondere a questa esigenza che nasce il concetto di “pompe bianche”, ovvero quei distributori che ci consentono di risparmiare qualche euro sui prezzi del carburante. Si tratta di distributori che non fanno parte delle compagnie petrolifere multinazionali, ma piuttosto legati a distributori locali. Le pompe bianche sono, quindi, distributori di carburante indipendenti, per questo motivo vengono anche chiamati “no logo”, perché non presentano i marchi delle più note aziende di petrolio.

Pompe bianche a Trieste

Ecco i distributori "no logo" a Trieste e provincia: