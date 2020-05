Sistemi frenanti GT Brembo: caratteristiche e vantaggi

Amate i veicoli sportivi? Tutti gli appassionati di upgrade (passaggio ad una categoria superiore) e tuning (modiche estetiche, al motore ecc) per auto possono trovare nella gamma Brembo High Performance i componenti più adatti a soddisfare le loro esigenze. Oggi, nel dettaglio, parliamo di impianti frenanti e di come migliorare la performance di frenata di un veicolo. I sistemi frenanti GT Brembo sono progettati e collaudati per gli appassionati del mondo tuning e per chi desidera una frenata più decisa dalla propria automobile, offrono prestazioni di alto livello.

Kit Brembo

Un sistema frenante derivato da componenti Racing caratterizzato da un livello di tecnologia e di prestazioni di alto livello, progettato per abbinare le migliori soluzioni in modo da rispondere correttamente alle peculiarità di ciascun veicolo. I kit Brembo sono composti da dischi ventilati integrali o composti, disponibili sia forati che baffati; pinze in alluminio a 4, 6 e 8 pistoni; un set completo di pastiglie ad alte prestazioni e tubi in treccia metallica. Il cuore del kit sono le pinze in alluminio che nella versione monoblocco garantiscono migliore rigidità e una minor deformazione.

Vantaggi

I dischi forniti all'interno del kit sono dotati di un esclusivo sistema di ventilazione che migliora la capacità di raffreddamento e incrementa di oltre il 40% la resistenza alle cricche causata dagli shock termici. L'utilizzo di pinze fisse ad attacchi radiali e di dischi maggiorati conferisce ai freni maggiore coppia frenante e capacità termica. In questo modo, la frenata risulta più pronta e decisa, percepibile già nelle normali condizioni di utilizzo stradale, ma anche costante nelle semplici sezioni in pista. Inoltre, le pinze fisse migliorano la durata e l'efficienza del sistema: infatti, grazie all'utilizzo di più pistoni contrapposti, consentono un'azione sulle pastiglie meglio distribuita e un'usura delle superfici d'attrito più uniforme. L'elevata rigidità delle pinze e l'utilizzo di tubi in treccia metallica assicurano la riduzione dell'assorbimento di fluido freni determinando un valore di pressione del pedale freno più pronta e stabile, migliorando la modulabilità e il pedal feeling. Il sistema con disco flottante maggiorato, infine, grazie alla campana in lega d'alluminio, riduce le masse non sospese (per una migliore maneggevolezza) e lo stress causato dal calore.

Per maggiori informazioni visita la pagina ufficiale.