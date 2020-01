Agevolazioni fiscali, Iva ridotta al 4% per i disabili che acquistano auto elettriche

Come sappiamo, è stato approvato l'emendamento al Decreto Fiscale che adegua le agevolazioni fiscali ai disabili per quanto riguarda l’Iva al 4% per l’acquisto auto. In particolare, il Decreto prevede delle agevolazioni per incentivare l'utilizzo di autoveicoli elettrici e ibridi. Per i portatori di handicap (o i familiari di cui sono fiscalmente a carico) il Decreto, nel dettaglio, stabilisce l'Iva al 4% per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli ibridi ed elettrici e per le prestazioni delle autofficine volte ad adattare moto e autoveicoli, anche non nuovi, e accessori e strumenti necessari per l’adattamento.

Quali veicoli?

Nell’ambito di applicazione dell’agevolazione rientrano in particolare i veicoli:

di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;

di cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;

di potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico.

Altre agevolazioni

Inoltre, come ulteriore agevolazione, è stabilita l'esenzione dell'imposta di trascrizione, l'addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e l'imposta di registro. Ricordiamo, infine, che per poter accedere all'agevolazione è necessario che l'nvalidità risulti dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ex legge 104/92 o da altra Commissione medica pubblica.