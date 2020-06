Installazione impianto a gas sui veicoli a motore: come richiedere il collaudo

Installare sulla propria auto un impianto Gpl assicura molti vantaggi: il risparmio al distributore è assicurato, ed inoltre, i benefici ecologici sono notevoli, in quanto si tratta di una sostanza a basso impatto ambientale rispetto a benzina o diesel. Ma cosa bisogna fare per richiedere il collaudo? Scopriamolo.

Come fare domanda

Come si legge su Il portale dell'Automobilista, per richiedere il collaudo relativo all'installazione di un impianto a gas (Gpl o metano) sui veicoli a motore è necessario presentare l'apposita domanda, su modello (TT 2119), presso un ufficio della Motorizzazione Civile (via Udine, 9), compilato e sottoscritto secondo le indicazioni contenute. Il modulo, oltre ad essere reperibile presso gli uffici della Motorizzazione, è disponibile anche online, per scaricarlo clicca qui.

Cosa allegare alla domanda

Al modulo compilato si dovrà poi allegare:

L'attestazione di versamento di 25,00 euro sul c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri.

L'attestazione di versamento di 16,00 euro o, nel caso di contestuale richiesta di duplicato della Carta di Circolazione di 32,00 euro, sul c.c.p. n. 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri.

La dichiarazione d'installazione a norma rilasciata dall'installatore autorizzato dalla Motorizzazione Civile.

La documentazione tecnica dell'impianto installato.

Il collaudo

Dopodiché, bisognerà prenotare la data in cui sottoporre il veicolo alla Visita e Prova. Dopo l'esito positivo, la Motorizzazione Civile rilascia un tagliando adesivo da apporre alla Carta di Circolazione che attesta tale esito. Infine, il collaudo dovrà essere effettuato presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per residenza dell'officina.