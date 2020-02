eDumper, ecco il veicolo elettrico più grande al mondo

Un camion davvero enorme, che lavora in cantieri edili e cave senza inquinare, trasportando sia uomini che merci. Stiamo parlando dell'Elektro Dumper, o eDumper, un mezzo prodotto in Svizzera dalla Kuhn Schweiz AG e considerato il veicolo elettrico più grande al mondo.

Caratteristiche

Un dumper è un veicolo progettato per trasportare materiale sfuso, spesso in cantiere. Un camion attrezzato per il carico ed il trasporto di materiale di impiego o di risulta di attività edilizie, stradali, minerarie e simili, ovvero impiegati nel ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia o delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri. Un veicolo a 4 ruote che pesa ben 45 tonnellate e con ruote alte circa 2 metri. L'eDumper è alimentato da un pacco batterie da 700 Kwh da 5 tonnellate, con una capacità equivalente a quella di ben 7 Tesla Model S, in grado di sprigionare 590cv di potenza. Nonostante la stazza, questo camion si muove con efficacia anche su terreni ripidi e produce più energia di quella che consuma, grazie ad un sistema di rigenerazione in frenata che consente la ricarica per le batterie. Di fatto, più la frenata è intensa più elevato sarà l’accumulo di energia nel pacco batterie, in un circolo virtuoso di sostenibilità e efficienza. La Schweiz sostiene che nel suo lavoro giornaliero di carico e scarico, l’eDumper riesce a produrre in media un surplus energetico di 200kw.

Alimentazione

L’alimentazione totalmente elettrica si traduce in un risparmio stimato di circa 50mila litri di combustibile diesel all’anno, con un taglio cospicuo delle emissioni di Co2 nell’atmosfera, altro aspetto che va a favore del suo utilizzo in contesti lavorativi come i cantieri edili, nei quali l’impatto ambientale da inquinamento è molto elevato.