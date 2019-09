Caratteristiche monopattini elettrici, guida all’acquisto

La micromobilità oggi è diventata di uso comune, tanto da richiederne anche l’intervento del governo per regolarne la marcia su strada. I monopattini elettrici stanno diventando uno dei mezzi di trasporto preferiti, facili da guidare e versatili per gli spostamenti. Ecco la nostra guida all’acquisto.

Cosa sono

Se fino a qualche anno fa i monopattini venivano considerato soltanto giocattoli per bambini, al giorno d’oggi diventano dei veri e propri acceleratori di marcia, che hanno solitamente due ruote, una pedana su cui viaggiare in piedi, un motore elettrico, e naturalmente una batteria ricaricabile per azionare la spinta.

Velocità

La loro velocità può spingersi anche fino a 40 km/h, almeno sulla carta e in certe condizioni stradali, ma anche perché l’autonomia è in grado di condurre il pilota fino a 30 km di distanza.

Come funzionano

Solitamente il loro funzionamento è assolutamente intuitivo e bastano pochi secondi alla guida per trovarsi a proprio agio, senza dover prendere poi molte lezioni di guida. La quasi totalità di modelli presenta i comandi di acceleratore e freno sul manubrio, in modo simile a quanto accade con motocicli e ciclomotori.

Sella, sì o no?

Sebbene i monopattini, solitamente, si distinguono per l’assenza di sella, alcuni propongono anche questa caratteristica. Occorre, però, valutare, se in questo modo il monopattino possa contravvenire alle regole del Codice della Strada, risultando un vero e proprio ciclomotore.

Come scegliere il monopattino, le caratteristiche

Non c’è il monopattino perfetto, e ogni utente dovrà scegliere in base a quelle che sono le proprie esigenze. Ciascuno potrebbe farsi una scaletta di priorità e seguire queste per individuare il monopattino elettrico che fa al caso giusto.