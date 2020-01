Dove parcheggiare la bicicletta? Come ottenere le rastrelliere in condominio

Esistono tante buone abitudini che si possono adottare per salvaguardare il nostro pianeta dalla crisi ambientale, tra tutte muoversi in bicicletta è sicuramente una delle le più efficaci. Pedalare, oltre a far bene alla salute, è utile all’ambiente, ci rende attivi e diminuisce l’inquinamento in città. Tuttavia, molto spesso non sappiamo dove parcheggiare la nostra bicicletta, nemmeno quando torniamo a casa.

Rastrelliere in condominio

Se non avete un giardino a disposizione e dentro casa non disponete dello spazio necessario per parcheggiare la vostra bicicletta, è sempre possibile installare un supporto negli spazi comuni. L’installazione di rastrelliere, infatti, rientra nei poteri dell’amministratore e ogni condominio (con dovuta assemblea condominiale e in accordo con l'amministratore) può posizionare fino a due rastrelliere, purché queste non ostacolino il passaggio. A stabilirlo è il Tribunale di Savona, con sentenza del 17 aprile 2013.

Condizioni

L'installazione delle rastrelliere deve però rispettare alcune regole precise: