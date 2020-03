Retrofit elettrico per auto: in cosa consiste e come funziona

Il termine Retrofit indica una modifica che viene applicata ad un sistema vecchio per renderlo migliore, prolungandone la vita. In sostanza, il retrofit consiste nell'aggiungere delle nuove tecnologie o delle funzionalità ad un sistema vecchio. In ambito meccanico, ad esempio, consiste nell'aggiunta di un catalizzatore o di un filtro antiparticolato ad un motore endotermico; la riqualificazione elettrica di un vecchio veicolo, ovvero la conversione di un veicolo con motore a combustione interna ad un veicolo con propulsione elettrica; l'aggiunta di alzacristalli elettrici; apertura remota delle portiere e così via.

Retrofit elettrico per auto

Il retrofit per auto elettriche non è altro che un kit che permette la riqualificazione elettrica dei veicoli a motore a combustione. Serve, dunque, a convertire un veicolo a motore termico in uno a motore elettrico. In Italia, l’applicazione di questo sistema è stato approvato con il decreto n. 219/2015 (decreto Retrofit) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il kit Retrofit comprende: un motore elettrico con convertitore di potenza; un pacco batterie; un’interfaccia con la rete per la ricarica delle batterie.

Modifiche

Le principali modifiche effettuate sulla vettura comprendono:

sostituzione del motore benzina o diesel in motore elettrico;

eliminazione dei tubi di scappamento, del radiatore e del sistema di raffreddamento;

sostituzione del serbatoio carburante e installazione del pacco batterie ricaricabili.

Terminato il lavoro, l’auto verrà portata alla Motorizzazione Civile per l’aggiornamento del libretto di circolazione.

Quali veicoli?

I veicoli che possono essere riqualificati sono:

tutti i veicoli appartenenti alla categoria M immatricolati originariamente con motore termico;

tutti i veicoli di categoria N1 (autocarri e autobus inferiori a 3,5 tonnellate).

Costi

I costi variano e dipendono molto dal pacco batterie che si acquista e quindi all’autonomia che si vuole conferire alla propria auto. A questo si aggiunge lo smantellamento del vecchio impianto, l’installazione del nuovo motore elettrico, l’installazione della parte elettronica e, infine, il costo del lavoro del proprio meccanico.