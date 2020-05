Viaggiare in auto ai tempi del Covid: il vademecum dell'Iss per muoversi in sicurezza

L'Istituto Superiore di Sanità ha stilato un piccolo vademecum di regole da seguire per muoversi in auto in sicurezza ai tempi del Coronavirus. Insomma, semplici misure da adottare se si è al volante della propria vettura.

Dispositivi di protezione individuale

L'Iss specifica che l'utilizzo delle mascherine non è necessario se si viaggia da soli, ma lo diventa se si è insieme a persone che non convivono nella stessa abitazione. Al contrario, come specificato sulla FAQ relativa agli spostamenti e alle attività sul sito della Regione, la mascherina non è obbligatoria per le persone conviventi. Se si viaggia con altre persone, il consiglio dell'Istituto Superiore di Sanità è anche quello di lasciare aperto il finestrino. All'interno della vettura, se si viaggia con persone non conviventi, bisogna mantenere la distanza di sicurezza: massimo in due e il passeggero deve sedersi sul sedile posteriore. Inoltre, è importante lavarsi le mani dopo aver guidato o essere stati in un autoveicolo e di non toccarsi occhi, naso e bocca.

Sanificazione dell'auto

Per quanto riguarda la sanificazione dell'auto, l'Iss consiglia di pulire le superfici interne dell'auto con un panno in microfibra e con preparati a base di alcol. L'utilizzo di candeggina e amuchina non è consigliato poiché l’ipoclorito di sodio presente in entrambi i prodotti potrebbe avere un’azione aggressiva su pelle e plastica. È consigliabile u sare l'aspirapolvere sulla tappezzeria, oppure se si sceglie di lavarla, farlo con gli appositi prodotti detergenti, prestando particolare attenzione ai tappetini dell'auto che, se usurati, possono essere sostituiti.

Uso aria condizionata

Per quanto riguarda l'uso di aria condizionata nelle automobili, gli esperti consigliano di controllare periodicamente i filtri degli impianti di condizionamento e per una pulizia profonda, togliere anche il filtro dell'aria, sanificare le bocchette e i tubi che mettono in circolo l’aria stessa.

Cambio pneumatici invernali, scadenza prorogata

La scadenza del cambio pneumatici invernali è stata prorogata fino al 15 giugno a causa dell'emergenza sanitaria. Una decisione presa anche in considerazione del distanziamento sociale. Gli pneumatici estivi potranno dunque essere montati al posto di quelli invernali con una data posticipata. Per legge, infatti, il periodo interessato dall’obbligo di gomme invernali è tra il 15 novembre e il 15 aprile. Non tutti gli automobilisti, però, dovranno effettuare il cambio, tutti coloro che hanno montato pneumatici quattro stagioni e coloro che hanno montato pneumatici con un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato dalla carta di circolazione sono esonerati.

Multidisciplinarietà e multimodalità nel futuro

La mobilità nel post lockdown dovrà essere all'insegna della multidisciplinarietà e multimodalità. Secondo l’Aiit, Associazione Italiana Ingegneria del Traffico e dei Trasporti, l’emergenza Covid 19 “cambierà completamente e definitivamente la mobilità nelle sue componenti di trasporto pubblico e privato. Si determinerà da subito una riduzione significativa dell’offerta di servizi pubblici destinati al trasporto collettivo, soprattutto a livello locale e regionale. E, nonostante l'utilizzo di tecnologie (in grado di consentire il lavoro da remoto, la sospensione dell'attività scolastica, la contrazione della domanda dispostamenti conseguente al maggior distanziamento nelle attività sociali), la residua domanda di mobilità risulterà di maggiore entità rispetto alla ridotta offerta”. Ci sarà probabilmente una deviazione verso un maggior uso dei mezzi privati, per questo l'Aiit parla di: