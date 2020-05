Incentivi per la mobilità: arriva il bonus per l'acquisto di bici e monopattini

Tra i vari incentivi proposti dal Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus si è parlato anche del buono per l'acquisto di biciclette e monopattini. A confermare la messa in atto è la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Insomma, una soluzione valida sia per aiutare il settore dei trasporti, ma anche per incentivare l'uso della micromobilità, anche elettrica, a vantaggio di due obiettivi: ridurre l'inquinamento nelle città ed evitare sovraffolamenti sui mezzi pubblici in questo periodo così particolare in cui la distanza interpersonale risulta fondamentale.

Requisiti

A quanto afferma la ministra De Micheli, il bonus può arrivare ad un massimo di 500 euro, non avrà nessun parametro di reddito e riguarderà sia monopattini che biciclette elettriche, come funziona? Semplice: dopo l'acquisto del mezzo sarà possibile richiedere un rimborso.