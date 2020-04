Coronavirus e la crisi del mercato auto in Italia: i dati Unrae

I danni causati dall'emergenza Covid-19 sono molti e come sappiamo riguardano anche l'economia. Tra i tanti settori colpiti, da non escludere è anche la situazione del mercato auto in Italia. Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha, infatti, rilasciato pochi giorni fa gli ultimi dati che mostrano la seguente situazione: appena 2.073 autovetture immatricolate. Numeri poco incoraggianti che comportano stime disastrose per l’intero mese: meno 97-98%. Nel 2019, sempre ad aprile, le immatricolazioni erano state 175 mila.

Soluzioni

A tal proposito e indispensabili per fronteggiare la crisi, Unrae, insieme alle principali Associazioni della filiera automotive, ha presentato al Governo alcune misure e proposte mirate al recupero del mercato auto, tra questi ricordiamo l'Ecobonus; l'Ecomalus; il Bonus stock ed altre proposte per quanto riguarda il trasporto merci.