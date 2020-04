Emoji Jacket: la giacca intelligente per la sicurezza stradale

Un accessorio lanciato da un paio di mesi da Ford per tutelare i ciclisti: stiamo parlando dell' "Emoji Jacket", uno strumento particolare attraverso il quale è possibile comunicare con gli automobilisti e aumentare, così, la propria sicurezza su strada. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Cos'è Emoji Jacket

Un simpatico giubbotto che riproduce sulla sua parte posteriore emoji e segnali luminosi: ecco cos'è Emoji Jacket. Questo avviene grazie ad uno schienale led che può riprodurre una faccina che ride, una faccina triste, una freccia direzionale o un segnale di pericolo. Tutte immagini gestibili tramite un telecomando wireless montato sul manubrio della bicicletta. Ancora sottoforma di prototipo, il giubbotto luminoso per ciclisti nasce grazie alla campagna "Share The Road" di Ford, e la collaborazione con Designworks.

Obiettivi

L’idea è quella di migliorare la comunicazione tra ciclisti e automobilisti. I dati diffusi dal Traffic Safety Basic Facts della commissione Europea dicono che, ogni anno, sono circa 2000 i ciclisti che perdono la vita sulle strade europee. L’Emoji Jacket, sottolinea Ford, è stata pensata proprio per allentare le tensioni tra chi guida l’auto e chi viaggia sulla bicicletta, evitando, così, eventuali incidenti. Grazie all’innovativa giacca, infatti, i ciclisti potranno mostrare più facilmente ciò che hanno intenzione di fare e, perché no, anche le loro emozioni in sella.