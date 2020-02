Arrivano i Morphable, i sorprendenti sedili che simulano la camminata

Sappiamo bene quant'è dannoso per la salute di schiena, gambe e collo stare sempre seduti e soprattutto nella stessa posizione per lungo tempo, un malessere che conosce bene chi conduce uno stile di vita sedentario, chi per lavoro è costretto a star fermo per ore alla scrivania di un ufficio, ma anche chi è costretto a fare spesso lunghi viaggi in auto. I dolori muscolari potrebbero essere dietro l'angolo, ma per fortuna arriva un sistema super innovativo che può ridurre questi rischi: i sedili che simulano la camminata.

I sedili Morphable

Un sistema mai visto prima e davvero sorprendente quello del sistema sedili denominato "Morphable", con una tecnologia in grado di simulare una piacevole passeggiata nel mentre si è alla guida della propria auto. A sviluppare il progetto è stata, recentemente, la divisione Body Interiors Research di Jaguar Land Rover. L'obiettivo dell'azienda è proprio quello di migliorare il benessere dei viaggiatori.

Come funziona?

Ma come funziona questo sistema? Semplice: il sedile include nell’imbottitura diversi attuatori con costanti microregolazioni che trasmettono al cervello la sensazione della camminata, inoltre, queste regolazioni possono essere personalizzate. Grazie all'ergonomia di questi sedili, quindi, è possibile attenuare dolori ricorrenti come il mal di schiena.