Tacito rinnovo, cos'è e come funziona

Il tacito rinnovo è una specifica clausola contrattuale che permette alla polizza assicurativa di rinnovarsi automaticamente alla fine del suo periodo di validità. Sicuramente un vantaggio per l'utente, che in questo caso non deve ricordarsi di rinnovare il contratto di assicurazione. Nel caso l'assicurato voglia opporsi a questa clausola, è obbligato a chiedere alla propria compagnia la disdetta del contratto, da inviare almeno 15 giorni prima della sua scadenza.

Abolizione

Bisogna considerare, però, che l'approvazione del Decreto Sviluppo Bis ha portato all'abolizione del tacito rinnovo per le polizze RC auto e natanti e delle eventuali garanzie accessorie in abbinamento (ad esempio quelle per furto e incendio) a partire dal primo gennaio 2013. Con questa nuovo normativa, quindi, i contratti per tutti i veicoli a motore possono avere solo una durata massima di 12 mesi. Grazie a questa legge non si è più legati all'agenzia assicurativa e si può avere maggiore libertà di cambiare compagnia, in modo da poter cercare quello che conviene di più; inoltre non bisogna inviare alcuna comunicazione di disdetta del contratto.