Uptis, arrivano sul mercato le gomme Michelin senza aria

Grande novità in materia di pneumatici, stiamo parlando di Uptis, lo pneumatico che non si fora e che sarà montato sulle auto tra qualche anno. Da diversi anni diverse case produttrici di gomme sono interessate a questa interessante innovazione. Uno pneumatico speciale insomma, immune da forature e cali di pressione. Dopo diversi esperimenti, Michelin e General Motors hanno deciso di collaborare per progettarlo, imponendosi, così, sul mercato con questo nuovo sistema di gomme.

Caratteristiche

La novità fondamentale è la sua struttura, infatti, tra la ruota interna e il battistrada esterno, lo pneumatico presenta una serie di raggi realizzati in gomma e resina rinforzati con fibra di vetro. Questi materiali garantiscono la funzione di ammortizzamento svolta dalla pressione dell'aria delle gomme normali.

Resistenza e attenzione all'ambiente

La novità rientra nella politica ecosostenibile di Michelin. Infatti, è stato pensato, non solo per garantire una maggiore durata nel tempo, ma anche in vista della grande rivoluzione elettrica della mobilità che sempre più ci sta coinvogendo. La gomma è più resistente rispetto a una tradizionale ad aria e può essere ricostruita fino a 6 volte. La sperimentazione del nuovo pneumatico è già in atto su diversi automobili negli Stati Uniti. L'obiettivo resta quello di prepararsi al lancio sul mercato globale, previsto per il 2024, su diversi modelli di automobili.