Autovelox, le migliori app del 2019 per scoprire la loro posizione

Autovelox è un marchio registrato dell'azienda fiorentina Sodi Scientifica. Questo nome commerciale viene comunemente utilizzato per riferirsi genericamente a tutti i misuratori di velocità - di diverse tipologie - su strada dei veicoli. Questi misuratori sono utili a rispettare le norme di sicurezza su strada e per i trasgressori sono, ovviamente, previste delle sanzioni. Come fare per evitarli? Per prima cosa, è fondamentale rispettare i limiti di velocità, inoltre, sugli store di app di Apple e Google sono presenti numerosi software che consentono di scoprire la posizione dei vari sistemi di rilevamento della velocità. Si tratta di app gratuite per smartphone con Android e iOS, di facile utilizzo, aggiornate anche dagli utenti stessi e che mostrano la posizione esatta degli autovelox (fissi e mobili) in maniera molto semplice. App che includono anche altre funzionalità, dalla navigazione alla modalità dash cam. Scopriamo, quindi, quali sono le migliori app per autovelox per smartphone del 2019.

Waze

Iniziamo con Waze, famosa app per la navigazione da poco acquistata da Google per un miliardo di euro circa. Software di navigazione che mostra sulla mappa la posizione delle camere fisse o segnalate in precedenza da altri utenti. Waze consente, inoltre, di aggiungerne di nuove in modo semplice e veloce cliccando sull’apposito tasto. Applicazione compatibile con i sistemi Tutor e Vergilius, in grado di segnalare anche distributori di carburante particolarmente economici, ZTL ed incidenti.

Autovelox Fissi e Mobili

Proseguiamo con l’applicazione denominata Autovelox Fissi e Mobili, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS. L'app mostra sulla mappa gli autovelox fissi, mobili e le fotocamere ai semafori in tutta Italia ed Europa. Archivio degli autovelox creato anche grazie alla collaborazione degli utenti stessi dell'applicazione. Database aggiornato quotidianamente con un’interfaccia chiara e semplice.

Autovelox!

Autovelox! è una delle più note app per la rilevazione di autovelox fissi, mobili e sistemi per la rilevazione della velocità media. Ogni volta che vi avvicinerete ad una postazione di rilevamento, Autovelox! vi avviserà comunicando la distanza dalla postazione ed il limite di velocità rilevato su quella tratta. Tra le altre funzionalità segnaliamo la funzione background per utilizzare l’applicazione a schermo spento o in contemporanea con un navigatore e la possibilità di inserire nuove postazioni in tempo reale.

Autovelox Italia

Concludiamo la nostra rassegna con Autovelox Italia; un’applicazione gratuita sviluppata da Sygic che ospita un archivio di circa 60.000 camere integrando anche informazioni su semafori con rilevamento delle infrazioni e sui sistemi mobili segnalati. Ricordiamo, infine, la versione Premium che include anche l’opzione Dash camera per registrare video utili eventualmente in caso di incidente.

