Auto usate, i fattori da tenere in considerazione prima dell'acquisto

Prima di acquistare un’auto usata dobbiamo tenere in considerazione molti fattori. Infatti, è sempre bene valutare in toto quest'ultima per capire se effettivamente il suo acquisto possa essere conveniente o meno. Ma cosa dobbiamo controllare per evitare di fare scelte sbagliate? Scopriamolo insieme.

Verificare gli standard antinquinamento

Un aspetto molto importante da verificare sono le norme antinquinamento, dal 2001 la maggior parte delle auto sono state dotate dello standard Euro 3, dal 2006 dell’Euro 4 e dal 2014/15 dell'Euro 6. Il rischio, quindi, è quello di comprare un’auto la cui circolazione è vietata in molti percorsi stradali urbani. Per verificare questo aspetto è necessario consultare il libretto di circolazione.

Verificare i documenti

Un altro aspetto da non sottovalutare nell’acquisto di un’auto usata è quello di verificare che siano presenti tutti i documenti della vettura come:

Libretto di circolazione: è bene verificare che targa del mezzo, numero del telaio e numero del motore corrispondano a quelli indicati nel libretto e controllare che la misura delle gomme sia quella segnalata nel libretto.

Certificato di proprietà: in questo documento è necessario verificare che non siano presenti ipoteche o i cosiddetti “fermi amministrativi”; per essere più sicuri ci si può rivolgere anche al Pra richiedendo una misura o un estratto cronologico.

Controlli e prove

Inoltre, è molto importante fare delle verifiche e dei controlli direttamente sul veicolo per potersi accertare di persona dello stato e del corretto funzionamento di tutte le sue parti e delle sue strumentazioni. Ovviamente la prima cosa da fare è una prova pratica su strada. È importante verificare: motore; cambio e frizione; sterzo; freni; sospensioni. Inoltre, è bene accertarsi anche dello stato di usura di: carrozzeria; pneumatici; cerchioni; parabrezza, ed infine, del corretto funzionamento di: alzacristalli e portiere; sedili e cinture; fari; climatizzatore; impianto elettrico.

Consigli