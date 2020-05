Mai più contromano con Bosch wrong-way driver warning: come funziona

È sempre più assiduo l’allarme sul fenomeno dell’ingresso contromano di veicoli in tangenziali e autostrade. Imboccare una strada nella direzione sbagliata può trasformarsi in una vera e propria tragedia ed è causa di molti incidenti automobilistici. Per far fronte a questo errore sempre più diffuso e per garantire maggiore sicurezza sulle strade, Bosch, azienda multinazionale tedesca produttrice mondiale di componenti per autovetture, ha sviluppato il wrong-way driver warning, un sistema nato lo scorso anno, utile ad evitare errori sempre più frequenti alla guida che a volte possono comportare delle conseguenze disastrose.

Come funziona

In caso di pericolo, wrong-way driver warning invia entro 10 secondi un messaggio di allarme e avviso sia al conducente che viaggia contromano sia agli altri veicoli nelle vicinanze, purché siano connessi. Insomma, un'innovaziona tutta digitale: il software, infatti, è in grado di rilevare il pericolo entro pochissimi secondi e sfrutta il cloud per tracciare i movimenti in forma anonima e attivare l'allarme verso gli altri utenti collegati.

FM-world

Il sistema, sviluppato per primo in Germania e disponibile in molti Paesi europei, è arrivato anche in Italia e fa parte dell'app FM-world, ma presto potrebbe essere integrato anche nell'infotainment di serie dei veicoli. L'app FM-world è un aggregatore di radio italiane che integra una sezione dedicata alle news, compatibile con gli standard Apple CarPlay e Android Auto. Grazie all'integrazione dell'applicazione della Bosch è possibile ottenere le informazioni tenendo l'app in background.