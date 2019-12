Sicurezza alla guida, come trasportare l’albero di Natale senza rischi

Nel periodo natalizio decorare casa con il tradizionale albero di Natale è obbligatorio. Se si tratta di un albero finto, al termine delle feste basterà conservarlo e sarà già pronto per l'anno successivo, se invece si tratta di un albero vero, come possiamo trasportarlo in auto senza correre rischi per la guida? Ecco alcuni consigli utili.

Nelle vetture ampie

Se si dispone di una station wagon o di un suv di dimensioni adeguate, il trasporto dell'albero di Natale non pone problemi, nemmeno se al posto dello scatolone di quello artificiale si deve stivare all'interno dell'auto un abete naturale.

Nelle vetture compatte

Quando si usa il bagagliaio, abbattendo una parte dello schienale posteriore, è indispensabile bloccare l'albero con una corda o, meglio ancora, un nastro per portabagagli. Questo al fine di evitare che frenate o altre manovre brusche lo facciano spostare urtando guidatore o passeggeri.

Le regole del Codice della Strada

Questo tipo di trasporti è regolamentato dagli articoli 61 e 164 del Codice della Strada che stabiliscono genericamente che il carico deve essere sistemato in modo da non diminuire la visibilità al conducente né da impedirgli la libertà dei movimenti nella guida. Il carico non deve compromettere la visibilità delle targhe. Se si pone l’albero sul tetto, il fissaggio al portapacchi o alle barre deve essere fatto in modo da evitare la sua caduta o la dispersione.

Consigli utili per il trasporto

Se possibile imbustate l'abete in un sacco di plastica o in una rete e, inoltre, collocatelo con la punta verso l'avanti in modo che il flusso dell'aria vada nel senso dei rami e non li faccia invece sollevare. Bloccate il carico con funi non elastiche. Attenzione a non far sporgere anteriormente l'abete. È sconsigliato tenere sollevato il portellone posteriore per sistemare l'abete troppo lungo in vettura.

Il trasporto dei maxi alberi di Natale

Sono trasportabili i maxi alberi di Natale da collocare sul tetto e utilizzando un portapacchi adeguato. L'ingombro totale deve rispettare certi limiti cioè 2,5 metri di larghezza, 4 di altezza e 7,5 di lunghezza.