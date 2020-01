Trasporto barca su carrello, le misure da rispettare

Trieste è una città di mare, una peculiarità che ha determinato una cultura lunga e inestimabile ricca di storia e tradizioni. Molti di voi sicuramente possiedono una barca, ma sapete quali sono le norme per trasportarla con un'auto tramite il carrello predisposto? Per trasportare una barca con la propria auto bisogna seguire determinate norme e regolamenti dettati dalle leggi in vigore dal 2016.

Rimorchi

In commercio è possibile trovare diversi rimorchi per il trasporto delle barche, che si differenziano, soprattutto, per la capacità di carico complessivo. Per massa complessiva a pieno carico del carrello si intende il peso del carrello stesso, della sua dotazione e della barca. La massa complessiva a pieno carico del carrello è indicata sulla carta di circolazione, che è identica a quella delle auto.

Misure

Ma quali sono i limiti di carico? Sempre secondo la legge, non è possibile caricare sopra al rimorchio una barca più larga di 255 centimetri. Inoltre, sulla carta di circolazione del proprio veicolo è possibile trovare i dati dell'auto, e tra questi i numeri F.2 e F.3, che indicano il peso netto e quello complessivo, compreso della massa rimorchiabile. Infine, ricordiamo che la patente B permette di guidare l'auto con il carrello se il peso non supera i 3.500 kg (rimorchio leggero), per i rimorchi più pesanti, è necessario conseguire altre patenti.