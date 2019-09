Fari a LED per auto, vantaggi e tipologie

L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha fatto compiere importanti passi avanti al settore automotive, soprattutto per quel che riguarda la sicurezza. Tra i vari elementi che hanno migliorato la guida degli automobilisti troviamo le lampade a LED per auto. Esse sono uno dei dispositivi maggiormente apprezzati grazie alla loro grande capacità di illuminazione.

Fari a LED

Quando si parla di lampade a LED per auto si intende una particolare tipologia di fari. La sigla LED è l’acronimo di Light Emitting Diode ed indica il funzionamento di questo dispositivo tramite un diodo a semiconduttore che, al passaggio di corrente elettrica, emette radiazioni luminose.

Differenza con le lampadine tradizionali

A differenza delle lampadine per automobili tradizionali, le lampade a LED per auto garantiscono un ciclo di vita molto più lungo, addirittura fino a 100.000 ore, grazie all’assenza di vetro e filamenti metallici. Le lampade a LED per auto emettono infatti un fascio di luce netto che riduce la dispersione e consente un'illuminazione decisamente superiore rispetto alle lampadine per automobili standard.

Vantaggi

Ulteriore vantaggio dei fari a LED riguarda il risparmio energetico garantito da questi dispositivi. É necessaria, infatti, una minima quantità di energia per il loro funzionamento e la resa è decisamente superiore rispetto alle lampadine tradizionali.

Luci anteriori e posteriori

Le vetture più recentin utilizzano i fari a LED, non solo per le luci anteriori, ma anche per quelle posteriori. Questa scelta non è dettata solamente da ragioni estetiche, dato che questi fari si prestano a soddisfare ogni bizzarra richiesta dei designer, ma anche da questioni di sicurezza.

Sicurezza, tempi di accensione

Le lampade a LED per auto hanno un tempo di accensione minimo rispetto a quelle tradizionali. Per le prime saranno necessari appena 5 millisecondi a fronte dei 150 richiesti per le seconde, e in caso di frenata di emergenza anche un lasso di tempo così breve può rivelarsi decisivo per la sicurezza.

Fari FULL LED

I fari Full LED rispetto ai gruppi ottici tradizionali - alogene o allo xeno - ci presentano diodi luminosi di potenza. In questo modo il fascio di luce è più chiaro, con una tonalità bianca e fredda, che consente di percepire meglio soprattutto i contrasti.

Vantaggi

Essi presentano l’importante vantaggio di essere più semplici e di occupare meno spazio. I fattori positivi sono molteplici, il primo è la temperatura della luce di 5.500 Kelvin, talmente bianca da rendere la visione notturna più efficace e riposante; il secondo è la durata, quanto la vita dell’intera vettura; il terzo è il consumo, solo 20 Watt complessivi e questo vuol dire anche minore consumo di carburante.

Lampade a LED per auto H7

I fari a LED montati sulla propria vettura devono rispondere ai requisiti di legalità indicati nel D. M. del 6 novembre del 2013, che è stato promulgato dalla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre. Il Ministero è intervenuto per regolamentare la possibilità di installare le luci led auto per la marcia diurna ed ha introdotto una deroga per le lampade a LED per auto e per qualsiasi veicolo a motore. L’installazione dei fari a LED deve essere effettuata da un’autofficina di riparazione autorizzata che certificherà il montaggio a regola d’arte, attraverso la compilazione di un modulo.

Tipologia H7 e H4

Parlando di fari a LED è utile avere presente la differenza tra la tipologia H7 e la tipologia H4. La prima è quella di più recente costruzione ed è costituita da un monofilamento, mentre la H4 risale agli anni '80 ed è composta da due filamenti. I fari a LED H7 hanno il doppio delle lampadine per le funzioni abbagliante e anabbagliante, mentre le lampade a LED per auto H4 hanno la funzione anche di fari di profondità.

Autofficine per l’installazione di fari a LED a Trieste