Guardrail intelligenti, cosa sono e quando verranno utilizzati?

Se tra i principali obiettivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti c'è quello di diminuire gli incidenti mortali su strada, non possiamo non tenere in considerazione un'innovativa idea che potrebbe permettere di limitare questi ultimi, garantendo una maggiore sicurezza stradale. Stiamo parlando dei guardrail intelligenti.

Cosa sono?

Realizzato dall'azienda sudcoreana «Eti Korea», questo nuovo modello di guardrail è in grado di assorbire lo schianto e rimettere in carreggiata il veicolo.

L'innovativa struttura di "ETI Roller System CE H1" - questo il nome della barriera di contenimento - è composta da tamburi plastici rotanti che, al momento dell'impatto con un automezzo, sono in grado di assorbirne il colpo e condurre il veicolo verso la strada.

Il decreto 'salvamotociclisti'

Lo scorso 17 maggio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 'salvamotociclisti'. Questo, però, entrerà in vigore solo 180 giorni dopo la pubblicazione. Si tratta di un decreto che, tra le tante novità, prevede in primis, per salvaguardare i motociclisti dai cosidetti guardrail ghigliottina, che hanno causato la morte di tante persone coinvolte in incidenti in sella alla loro due ruote, l'installazione dei guardrail intelligenti. In corrispondenza di alcuni tratti di strada critici verranno installati questi dispositivi salvavita, delle barriere con una superficie continua sia in senso orizzontale che verticale per un'altezza di almeno 80 cm dal piano di strada. Tali disposizioni entreranno in vigore solamente a partire da maggio 2020, circostanza che però appare assai difficile, in quanto il problema principale consiste nel reperire i fondi per poter attuare queste nuove disposizioni.