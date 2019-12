Gettare rifiuti dal finestrino, un atto incivile sanzionato dalla legge

Uno dei gesti più incivili mentre si è alla guida è quello di gettare rifiuti dal finestrino dell’abitacolo della vettura. Una consuetudine che secondo diverse indagini accomuna un italiano su tre. Quali sono i rischi e le sanzioni per questo gesto? Scopriamoli insieme.

Un gesto pericoloso e incivile

Mentre si viaggia, è ormai facile vedere qualcuno gettare dall'auto mozziconi di sigarette, fazzoletti usati, cartacce, avanzi di cibo, bottiglie e lattine. Non si tratta solamente di un comportamento incivile e pericoloso per tutti i guidatori, bensì di un illecito amministrativo sanzionato con multa.

Le sanzioni

L'art. 15 del Codice della strada, tra gli atti vietati, inserisce il: "depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie” sulla strada, nonché "insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento". Chiunque viola uno di questi divieti è soggetto, rispettivamente, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va dai 25 ai 99 euro (in sosta), oppure a quella da 105 a 422 euro per il getto di rifiuti dal veicolo mentre si è in movimento.

Legge n. 221/2015

Nel 2015 la legge n. 221/2015 sulle Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, ha rinforzato la disciplina già esistente nel Codice della strada riguardo al divieto di sporcare le strade.

Le disposizioni della legge

I commi 2 e 3 dell’articolo 40 della suddetta legge dispongono che: «È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi». La legge prevede che chi verrà beccato ad abbandonare per strada scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sarà soggetto ad una multa da 30 a 150 euro, invece, chi trasgredisce il divieto di abbandonare mozziconi di sigaretta sul suolo dovrà pagare una sanzione aumentata fino al doppio, e cioè fino a 300 euro.

Multe e consigli

Secondo il Codice della strada la multa può arrivare anche a casa entro 90 giorni. La multa è accompagnata da un verbale dove viene spiegato con chiarezza il fatto contestato e le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Per evitare di incorrere in sanzioni amministrative vi consigliamo di portare sempre a bordo della vostra automobile un sacchetto dove gettare i rifiuti, un posacenere se ci sono fumatori a bordo e magari svuotare il tutto alla prima sosta in Autogrill.