Perdita liquido auto, cosa vuol dire e come comportarsi

All'interno di un’auto circolano diversi liquidi con caratteristiche specifiche: carburante; lubrificanti (olio motore, olio della trasmissione, olio differenziale); liquido freni; liquido refrigerante; liquido refrigerante per l’aria condizionata; acido di batteria ecc. A chi non è mai capitato di notare delle perdite di liquido sotto la propria auto? Ebbene, queste non devono mai essere ignorate, in quanto possono anche essere il segnale di un difetto che può comportare possibili danneggiamenti seri. Ecco allora come riconoscere quelle fastidiose perdite auto che non vanno mai trascurate.

Riconoscere la tipologia di perdita

Il primo passo per individuare un possibile danneggiamento è capire qual è il liquido che fuoriesce dalla nostra vettura. Questa procedura è semplice se si è a conoscenza delle caratteristiche specifiche di tutti i fluidi del veicolo: il diesel e la benzina, ad esempio, hanno un odore specifico, il primo è una sostanza brunastra leggermente oleosa; mentre la seconda ha un odore forte. I lubrificanti sono di color marrone o nero e molto untuosi. Il liquido freni è una sostanza oleosa con un odore penetrante. Il liquido refrigerante ha un odore dolce.

Cosa fare?

Una volta individuata la tipologia di fluido potete iniziare a cercare la fonte della perdita. Se siete già a conoscenza dei punti deboli della vostra auto, potete iniziare l’indagine controllando il motore sporco. Un occhio allenato può subito individuare le perdite dell’olio o degli altri liquidi. È preferibile pulire accuratamente il motore prima di cercare le perdite di liquido sotto l’auto. È fortemente consigliabile lavorare manualmente, utilizzando il detergente per i freni, la spazzola per i piatti, gli stracci e l’aria pressurizzata. Non si raccomanda di usare un apparecchio per il lavaggio del motore ad alta pressione, in quanto un forte getto potrebbe causare la penetrazione dell’acqua nell’unità di controllo e nei componenti elettronici dell’ignizione e danneggiarli.

La riparazione

Esiste solo un modo per risolvere il problema delle perdite di liquido sotto l’auto: la riparazione. I tubi difettosi vanno rimossi, sostituiti con quelli nuovi e non solo avvolti da un nastro adesivo. Anche il sistema frenante che perde il liquido deve essere rimosso e sostituito. Dunque, effettuate il controllo del veicolo e fare la lista di tutte le riparazioni necessarie. Se i difetti sono presenti nel sistema frenante, ad esempio, è necessario sostituire il liquido freni. In questo caso bisogna controllare anche il serbatoio, i dischi freni, i loro cilindri e le guarnizioni.