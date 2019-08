Caratteristiche pneumatici All Season, vantaggi e costi

Gli pneumatici All Season, detti anche 4 stagioni, sono delle gomme progettate e messe in commercio per garantire prestazioni di guida eccellenti in tutte le condizioni atmosferiche e per avere trazione in tutte le condizioni stradali. Sono delle gomme a basso impatto ambientale, ottime per i guidatori che vogliono rinunciare all'usuale cambio stagionale delle gomme, pur mantenendo sempre una sicurezza stradale adeguata ed ottime prestazioni. Scopriamo tutti i loro vantaggi e le caratteristiche tecniche.

Vantaggi e caratteristiche

Gli pneumatici 4 stagioni offrono buone prestazioni tutto l'anno e sono adatti a svariate superfici stradali e condizioni atmosferiche. Infatti, sono stati creati con il fine di garantire un'ottima aderenza su strada in qualsiasi condizione, sia che l'asfalto sia asciutto e ad alta temperatura in estate sia che sia scivoloso a causa di pioggia o ghiaccio in inverno. Sono ottimi anche nelle mezze stagioni. Queste gomme hanno caratteristiche tecniche che le differenziano da quelle estive, nello specifico sono dotate di un battistrada più profondo, una mescola diversa e un disegno diverso. Si tratta di una soluzione ideale soprattutto per quelle zone in cui il clima è mite e non ci sono inverni troppo freddi o estati eccessivaente torride.

Obblighi e normative

Come già detto, queste gomme possono circolare tranquillamente sia in inverno che in estate. Per quanto riguarda l'inverno, però, per non avere problemi nelle strade in cui vige l'obbligo, gli pneumatici devono avere impresso, secondo il Codice della Strada, il simbolo M+S (oppure MS, M&S, M-S) che sta per Mud+Snow, ovvero fango e neve. Non serve, invece, che abbiano il simbolo del fiocco di neve (snowflake), che è invece obbligatorio nelle gomme termiche. Questi pneumatici possono essere quindi montati tutto l'anno a patto che rispettino la normativa 1049 del 17 gennaio 2014, e che abbiano quindi codici di carico e velocità uguali o superiori rispetto a quelli riportati nella carta di circolazione dell'auto.

I costi

I costi delle gomme 4 stagioni dipendono dalla misura del cerchio. Inoltre, c'è da precisare che questa tipologia di pneumatici non è prodotta da tutte le case. Generalmente i prezzi variano dai 29 euro e i 530 euro a seconda della qualità del prodotto.

Consigli

Infine, consigliamo l'acquisto di pneumatici 4 stagioni quando:

si vive in zone con temperature invernali miti: se la temperatura della zona dove si vive non scende mai sotto -5 °C (per temperature inferiori è consigliabile acquistare pneumatici invernali).

Se si desidera utilizzare lo stesso treno di pneumatici tutto l'anno.

Se non si può conservare o montare un secondo treno di pneumatici.

