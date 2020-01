Pneumatici chiodati, caratteristiche e condizioni di utilizzo

In inverno la pioggia rende le strade meno sicure, il veicolo, infatti, potrebbe avere difficoltà ad aderire all’asfalto, ed anche la tenuta di strada e la capacità di frenata diventano operazioni maggiormente difficoltose. Proprio per evitare questi problemi, in Italia vige l’obbligo di equipaggiare auto e moto con le gomme invernali in modo da viaggiare in sicurezza. In determinate condizioni, poi, come ad esempio nel caso di strade particolarmente ghiacciate, è possibile montare pneumatici chiodati nel rispetto della normativa vigente. Scopriamo le loro caratteristiche.

Cosa sono gli pneumatici chiodati

Gli pneumatici chiodati sono gomme che presentano un alto battistrada e muniti di chiodi. Hanno il compito di mantenere l'aderenza sulle superfici ghiacciate, infatti, vengono utilizzati nelle competizioni su ghiaccio sia di moto sia di auto. In sostanza, si tratta di coperture da neve alle quali sono stati aggiunte delle puntine metalliche sporgenti dalla superficie del battistrada. In questo modo si migliora ulteriormente la capacità di aderenza, la tenuta e la capacità di frenata del veicolo.

Vantaggi e svantaggi

Le gomme chiodate sono la soluzione più pratica per chi sa di dover attraversare spesso strade ricoperte di neve. Però, esse non possono essere montate su veicoli la cui massa complessiva è superiore a 3.5 tonnellate. Il periodo dell’anno durante il quale possono essere impiegate va dal 15 novembre al 15 marzo.

Caratteristiche

Per quanto riguarda la caratteristiche tecniche e strutturali, la sporgenza dei chiodi rispetto alla superficie della gomma non deve essere superiore a 1,5 mm; il numero di chiodi per ciascuna ruota deve essere compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160.

Condizioni

I veicoli equipaggiati con pneumatici chiodati possono circolare su strada a patto di rispettare determinate condizioni: