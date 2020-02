Pneumatici usati, a cosa fare attenzione per un acquisto sicuro

I vantaggi di acquistare delle gomme usate per la propria auto sono molti, ad esempio, è possibile risparmiare e tutelare l'ambiente a favore del riciclo dei materiali. Nonostante ciò, bisogna fare attenzione perché ci sono alcuni importanti errori da non commettere quando si effettua l'acquisto. Scopriamoli.

Pneumatici usati: vantaggi

Partiamo innanzitutto dai vantaggi. Ovviamente il più grosso riguarda il costo, nettamente inferiore rispetto alle gomme nuove, ma non solo: scegliendo materiali usati è più semplice acquistare pneumatici di qualità, piuttosto che delle gomme nuove ed economiche di un produttore sconosciuto. Ovviamente, tutte le gomme usate presenti sul mercato dovrebbero essere in buone condizioni, senza rigonfiamenti nella parete laterale né tagli di grandi dimensioni nel battistrada. Per essere sicuri di rivolgersi ad un venditore onesto, è bene prestare attenzione a dei segnali importanti.

A cosa fare attenzione?

Se state pensando di acquistare un set di pneumatici usati, prestate attenzione ad alcuni requisiti minimi per evitare spiacevoli sorprese.

Riparazioni eseguite male: quando si sceglie una gomma usata, è bene osservarla e toccarla con cura per capire se ci sono eventuali forature riparate male. Inoltre, se una foratura si trova ai limiti del fianco della gomma, è bene evitare di acquistarla.

Lo spessore del battistrada: spesso si crede che il battistrada residuo dichiarato e mostrato dal venditore possa essere una garanzia. Se però non viene misurato in diversi punti della larghezza, non si potrà mai sapere realmente se le gomme sono state trattate bene. Occorre, quindi, sapere che il livello minimo di uno pneumatico accettabile è di 1,6 mm, misurabile con un calibro di profondità.

Il colore: infine, occorre prestare attenzione anche alla tintura delle gomme, spesso effettuata con prodotti lucidanti. Una gomma usata con un aspetto troppo lucido non è mai una buona scelta d'acquisto.

