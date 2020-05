Smarrimento, furto o distruzione della carta di circolazione: come richiedere il duplicato

La carta di circolazione, meglio nota come libretto di circolazione, è quel documento necessario alla circolazione e alla guida su strada pubblica di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ed ha il compito di attestare l'idoneità di questi ultimi alla circolazione. Ecco cosa fare in caso di smarrimento, furto o distruzione del documento.

La denuncia

Come si legge su Il portale dell'Automobilista, in caso di smarrimento, furto o distruzione della carta di circolazione occorre presentare denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione presso i Carabinieri o la Polizia di Stato entro 48 ore dall'accaduto. Contestualmente alla denuncia verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione, necessario per circolare con il proprio veicolo. Il permesso provvisorio di circolazione verrà rilasciato dunque in attesa di ritirare il duplicato della carta di circolazione.

Costi

La carta di circolazione verrà spedita dal Ministero alla residenza dell'utente con posta assicurata, al costo di 9,00 euro più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna.

Carta di circolazione non duplicabile

Se la carta di circolazione non è duplicabile con procedimento semplificato occorre presentare la richiesta di duplicato su apposito modulo (TT 2119), presso un ufficio della Motorizzazione Civile, compilato e sottoscritto secondo le indicazioni contenute. Il modulo è reperibile presso gli uffici della Motorizzazione Civile (via Udine, 9), ma è anche disponibile online, per scaricarlo clicca qui.

Documenti

Oltre al modulo sarà necessario allegare l'utocertificazione che testimonia l'avvenuta denuncia alla Polizia. Per maggiori informazioni clicca qui.