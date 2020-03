Sicurezza e tecnologia, le tute da moto con airbag

Per i motociclisti è importantissimo avere le giuste protezioni per viaggiare e muoversi in sicurezza. Pensata e sviluppata inizialmente solo per i motociclisti professionisti e poi sbarcata anche sul mercato, oggi parliamo delle tute da moto con airbag, accessori tecnologici utili ad evitare o almeno a ridurre le conseguenze di un brutto incidente. Scopriamo insieme come funzionano.

Come funziona?

L’airbag per motociclisti è una sacca che si gonfia per proteggere il pilota in caso di incidente. Lo studio e la realizzazione dei modelli più moderni hanno richiesto grandi sforzi, fino ad arrivare alla creazione di un accessorio protettivo davvero efficace. In base al sistema di innesco, possiamo dividere gli airbag in due categorie:

Airbag ad innesco meccanico: si aggancia un cavo alla moto che, sottoposto ad una certa trazione, fa attivare l'airbag.

Airbag ad innesco elettronico: in questo caso, una centralina, attraverso sensori e giroscopi, è in grado di capire la casistica di un incidente e attivare l’airbag in pochissimi millisecondi.

Ma come funziona? In poche parole, l’aria dell’airbag può assorbire la forza dell’impatto e renderla innocua per il pilota. È stato stimato, infatti, che un airbag arrivi a proteggere fino a 20 volte più di un paraschiena. Ricordiamo, infine, che la differenza tra i vari modelli riguarda anche il posizionamento dell’airbag: alcuni modelli di airbag sono integrati direttamente nella tuta da moto, altri sono invece esterni.

Dove acquistarle a Trieste