Leasing auto: cos'è e come funziona per aziende e privati

Il leasing è quel tipo di contratto con cui una parte (concedente) concede in godimento all'altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo. Alla scadenza, la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene. Il leasing auto è una formula sempre più apprezzata e diffusa, e rappresenta una buona alternativa all'acquisto di un'auto nuova di concessionaria. Il leasing, in parole brevi, abbina i vantaggi di un finanziamento ai vantaggi del noleggio a lungo termine. Ma come funziona nello specifico? Scopriamolo.

Come funziona il leasing

Il leasing è diffuso soprattutto tra le aziende e i titolari di partita IVA, ma può essere preso in considerazione anche dai privati. In poche parole, nel leasing un operatore finanziario acquista il mezzo di trasporto per conto di una terza persona (ossia il cliente), concedendo a quest'ultimo l'utilizzo del mezzo a fronte del pagamento di un canone mensile e di un anticipo iniziale. Durante la fase di stipulazione del contratto, le due parti si possono accordare circa la durata del canone e l'ammontare dell'importo mensile, che potrà essere a tasso fisso o indicizzato. Se il cliente non pagherà le rate (anche una sola), l'operatore finanziario potrà richiedere la risoluzione del contratto, con la restituzione del veicolo. Durante il periodo di contratto, poi, le spese del mezzo (come assicurazione, cambio pneumatici, tassa di proprietà ecc) vengono divise a seconda delle formule scelte e del canone mensile.

E per i privati?

A differenza delle aziende e dei titolari di partita IVA, i privati non hanno gli stessi vantaggi, come le detrazioni fiscali. Il leasing, quindi, diventa vantaggioso quando si è abituati a cambiare molto spesso l'auto, e, grazie ad esso, non bisogna pensare più alla svalutazione. Per prendere un'auto in leasing, però, il privato deve dimostrare che il veicolo gli serve per scopi lavorativi. Adesso, inoltre, si trovano anche diversi leasing auto per privati senza anticipo, ma bisogna comunque fare attenzione al canone mensile e alle spese inserite nel contratto. Molte spese, infatti, possono essere già inserite nel contratto, e quindi nel canone mensile. Queste riguardano, per esempio, la manutenzione, il bollo o l'assicurazione. Alla fine del contratto, poi, si può scegliere se riscattare o meno l'auto, pagando una maxirata finale.