Il 25 Novembre a Muggia, lo spettacolo teatrale "Il Clan delle vedove"

Domenica 25 novembre 2018 alle ore 17:00 La Compagnia TEATRO INCONTRO – F.I.T.A - Trieste presenta: IL CLAN DELLE VEDOVE, di Ginette Beauvais Garcin, traduzione di Luca Barcellona, Regia di Simonetta Feresin con la collaborazione speciale di Sandro Rossit. Rose rimane improvvisamente vedova, attorno a lei pronte a sostenerla ci sono le amiche di sempre Jackie e Marcelle. Le tre non solo hanno in comune la vedovanza, ma anche tutta una serie di scoperte più o meno piacevoli riguardanti i loro defunti mariti. Tra colpi di scena, pianti, confidenze, tenerezze e risate il pubblico verrà coinvolto in questa "avventura" in cui la figura della donna si esprime al meglio, grazie alla sua grande flessibilità e tolleranza. Ingresso unico € 8,00 Apertura Biglietteria ore 16:00 Inizio spettacolo ore 17:00

