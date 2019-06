Nuoto pinnato, domenica torna il Memorial "GHISE"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Si terrà domenica 16 giugno p.v., presso la Piscina Comunale "B. Bianchi", l'ultima prova del Campionato Regionale Velocità Nuoto Pinnato F.V.G. - 5° Memorial "GHISE" - manifestazione dedicata al giovane atleta ed istruttore di Nuoto Pinnato Elia Ghisellini. Gara a livello nazionale valida per la qualificazione ai Campionati Italiani Categoria di Nuoto Pinnato. La manifestazione vedrà la presenza di circa 300 atleti provenienti, oltre che dal F.V.G., dal vicino Veneto, Emilia Romagna e Repubblica di San Marino. Tra loro atleti di spicco già convocati per i prossimi europei. Scenderanno in acqua atleti di tutte le categorie agonistiche - preagonistiche - master - diversamente abili. Inizio gare alle ore 09.30. Occasione per avvicinarsi a questo sport poco conosciuto ma in forte sviluppo a livello internazionale.

