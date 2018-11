Palcogiovani 2018 - Nati superstar

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

La seconda rassegna teatrale rivolta ad un pubblico di giovani e giovanissimi promossa ed organizzata dal Comitato Provinciale di Trieste-Gorizia F.I.T.A. ritorna per il secondo anno consecutivo al Teatro Silvio Pellico (via Ananian 5 – Trieste). Domenica 11 novembre alle ore 11:15 Tri Fuori Fase dell’Associazione Astro – U.I.L.T. (Pordenone) con NATI SUPERSTAR, CREDI IN TE STESSO ED ANDRA’ TUTTO BENE, testo e regia di Jimmy Baratta. Lo spettacolo è ambientato in una rinomatissima scuola di teatro, dove due studenti cercano di dare il meglio di loro per diventare attori, mentre il direttore fa di tutto per mettere loro i bastoni tra le ruote. Non una semplice storia, ma circa un’ora di teatro-animazione dove gli spettatori, i bambini ma anche gli adulti, sono coinvolti in prima persona nell’aiutare i due poveri studenti nella loro impresa. Non solo divertimento; infatti, verranno toccate tematiche come i litigi, le emozioni, i sogni, il credere in se stessi e cogliere gli ostacoli come possibilità per crescere. Durata: un’ora circa. (Età consigliata 6 -10 anni) Sulla scena gli attori dell’Associazione Astro, gruppo di giovani professionisti che operano nel campo teatrale, educativo, formativo e dell’animazione. Gli operatori dell’associazione sono specializzati nel lavoro con bambini e ragazzi, per i quali uniscono i linguaggi artistici all’attenzione educativa sempre presente. La manifestazione PALCOGIOVANI 2018 è stata creata per dare spazio alle Compagnie amatoriali triestine e regionali che si occupano del teatro rivolto ai bambini e che in questa attività rivolgono la massima attenzione allo studio dei testi e delle modalità di allestimento da mettere in scena, convinti che andare a Teatro fin da piccoli rappresenti una opportunità da cogliere per stimolare, arricchire e stuzzicare la fantasia dei giovani spettatori. Il cartellone è composto da 4 domeniche dal 28 ottobre al 16 dicembre, inizio ore 11.15, ed è realizzato con il sostegno dell’Associazione Regionale F.I.T.A.- U.I.L.T. FVG, tramite fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la collaborazione dell’Associazione L’ARMONIA. Il costo del biglietto è unico ed è stato fissato a € 5,00. Apertura della cassa un’ora prima dello spettacolo.

