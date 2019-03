Arredare casa a Trieste è 3 volte meglio! Scopri perché

La casa è nido, rifugio, luogo che accoglie e in cui ci si rigenera, ed è quindi importante che risponda alle necessità di chi ci vive.

Sarebbe davvero fastidioso specchiarsi in bagno la mattina e notare delle piastrelle che non ci piacciono, o lavarsi i denti in quel lavandino ormai rovinato...stessa cosa vale per la cucina: non è il massimo preparare la colazione notando che gli spazi non sono ottimizzati, che lo stile non si adatta al nostro gusto, o che il colore della cucina stessa non ci convince. Se poi si volesse ristrutturare casa, sarebbe necessario scegliere materiali di qualità, avvalendosi di personale qualificato.

Fosse facile coniugare tutte queste caratteristiche!

In realtà, a Trieste è un po’ più facile: infatti, ci si può avvalere di Zanutta, azienda leader nel settore edile, che spazia dalla ferramenta professionale al bricolage, alle pitture e vernici, e alla termoidraulica, con specializzazioni in impiantistica, e nella vendita di caldaie murali a condensazione, sistemi di riscaldamento e di condizionamento.

Ma non solo: nel campo dell’arredamento di tutta la casa, mette a disposizione un servizio di progettazione a tutto tondo, che va dal design di interni alla ricerca di materiali e finiture più in linea con le esigenze abitative del cliente, con un occhio sempre attento alle ultime evoluzioni del settore.

L’azienda, già presente a Trieste con 2 filiali, ne inaugurerà una terza (sita in via San Francesco 40/A) il 29 marzo alle 17.30; si tratterà di uno showroom dedicato interamente alla vendita di cucine moderne, dove all’ampia scelta (300 mq espositivi in cui spaziare tra le migliori proposte italiane ed europee) potrai trovare degli esperti che potranno aiutarti nella progettazione della tua cucina ideale.

Insomma, se vuoi dedicarti alla tua casa, Zanutta è l’ideale, anche perché, oltre alla grande esperienza, può vantare filiali in Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale, e un Atelier in centro a Parigi!

