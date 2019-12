12 dicembre Attivazione Servizio di Continuità Assistenziale

L’ Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste comunica che per il giorno giovedì 12 dicembre, dalle 08.00 alle 20.00, verrà attivato il Servizio di Continuità Assistenziale, al fine di consentire ai Medici di Medicina Generale di partecipare ad un evento formativo.Al servizio di Continuità assistenziale si accede telefonando al numero verde per i servizi sanitari non urgenti 800 614 302.