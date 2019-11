13 novembre- Aggiornamento Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta

L'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste informa che mercoledì 13 novembre 2019 i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta parteciperanno ai congressi regionali di formazione. In tale giornata il Servizio di Continuità Assistenziale sarà attivo dalle 8:00 alle 20:00, telefonando al Numero Verde per i Servizi Sanitari Non Urgenti 800614302. CREAUS/GP