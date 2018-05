Si terrà a Modena, il 18 e 19 maggio, il 20° Convegno nazionale Conacuore.

Il Coordinamento nazionale Conacuore Onlus, riunisce attualmente oltre 100 associazioni di volontariato dei cardiopatici, distribuite in tutta Italia, impegnate nella lotta alle malattie cardiovascolari e partecipa a numerose campagne di prevenzione in tale ambito.

Durante il convegno nazionale di Modena, saranno selezionate alcune associazioni che hanno partecipato alla Campagna “noci del cuore 2017” e saranno premiate quelle che si sono particolarmente distinte per le loro attività. Il premio sarà destinato all’aggiornamento di medici e infermieri.

La Campagna prevede ogni anno una raccolta fondi, proponendo per 5 euro una confezione di noci, frutto scelto per le sue proprietà alimentari benefiche per la circolazione; infatti l'arginina e gli acidi grassi Omega 3 aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e a mantenere giovane la parete delle arterie, naturalmente con un consumo moderato (3-4 noci al giorno).

Tra i Componenti del Comitato Scientifico di Conacuore, con compiti di consulenza, valutazione e selezione dei progetti di ricerca, sarà presente il professor Gianfranco Sinagra, Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare e Coordinatore Scientifico dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste con l’obiettivo di collaborare all’individuazione delle linee comuni da perseguire.