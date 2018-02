23 FEBBRAIO SCIOPERO NAZIONALE

Lo Sciopero Nazionale di Venerdì 23 febbraio di 24 ore è stato revocato dalle Organizzazioni Sindacali del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e pertanto viene sospeso per il personale della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale.

Rimane proclamato e non revocato lo sciopero del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari del Comparto della sanità pubblica operante nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere e negli Enti del SSN e dei dipendenti pubblici afferenti al Servizio Sanitario Nazionale.

In previsione di ciò, fatta salva l'eventuale revoca o sospensione dell'azione di sciopero, si segnala che in questa giornata saranno garantite le urgenze e l'erogazione dei servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi all'utenza che potranno verificarsi.