Pomeriggio letterario in compagnia di “Amalia”

Lunedì 19 novembre “Amalia” organizza un pomeriggio letterario in compagnia del Professor Bruno Zvech presso il caffè Tommaseo. L’incontro culturale, dalle 15 alle 17, avrà come argomento "Alessandro Manzoni e il respiro della Provvidenza".

“Amalia” è un servizio dell’ASUITS e del Comune di Trieste, gestito da Televita SpA, che ha come obiettivo contrastare l’isolamento sociale delle persone anziane promuovendo la socializzazione, la salute e il benessere.

L’incontro è stato organizzato per far conoscere questo importante servizio gratuito che, utilizzando la formula “porta un amico”, permette agli stessi anziani di segnalare situazioni di solitudine. “Amalia” garantisce infatti un contatto telefonico costante e la messa in rete delle persone con i servizi e le opportunità offerte dal territorio.

Insieme al Professor Zvech, prenderà parte all’incontro anche la referente di Amalia, Deborah Voliani.

Al termine dell’incontro verrà offerto un buffet con caffè e pasticcini.

I posti sono limitati. Per avere maggiori informazioni chiamate il numero verde gratuito 800.544.544 o visitate il sito www.chiamamalia.it

